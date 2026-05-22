Ликонцев: беспилотник — это лишь один из инструментов войны

Создание казачьих подразделений в войсках БПЛА Минобороны РФ будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА, заявил НСН командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь», Герой России Олег Ликонцев.
Он считает, что это решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов беспилотников.
Ранее казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что в зоне СВО идёт война дронов, поэтому новому роду войск нужны опытные специалисты-казаки. По словам Ликонцева, сейчас в любом казачьем подразделении есть беспилотные системы.
«В наших подразделениях уже давно созданы малые отряды БПЛА, — отметил командир “Сибири”. — Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему. Идет современная война — она быстрее по своей сути, чем раньше. Будет очень правильно подтягивать в подразделения беспилотников именно тех бойцов, которые уже имеют боевой опыт. Казачьи подразделения не подведут товарищей».
Он добавил, что уже нет казаков на конях с шашками.
«Для отрядов по управлению беспилотниками отбираются бойцы с развитой моторикой, — рассказал комбриг. — Иначе зачем использовать микроскоп для забивания гвоздей? Такого специалиста лучше задействовать в другом месте».
Ликонцев напомнил, что пока на землю не ступит нога бойца, эту землю нельзя считать освобожденной.
«Пушки как были, так и останутся; бомбардировщики как были, так и останутся. Беспилотник — лишь один из инструментов войны», — пояснил Герой России.