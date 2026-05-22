Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ликонцев: беспилотник — это лишь один из инструментов войны

Герой России рассказал, зачем беспилотным войскам нужны казаки.

Источник: Время

Создание казачьих подразделений в войсках БПЛА Минобороны РФ будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА, заявил НСН командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь», Герой России Олег Ликонцев.

Он считает, что это решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов беспилотников.

Ранее казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что в зоне СВО идёт война дронов, поэтому новому роду войск нужны опытные специалисты-казаки. По словам Ликонцева, сейчас в любом казачьем подразделении есть беспилотные системы.

«В наших подразделениях уже давно созданы малые отряды БПЛА, — отметил командир “Сибири”. — Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему. Идет современная война — она быстрее по своей сути, чем раньше. Будет очень правильно подтягивать в подразделения беспилотников именно тех бойцов, которые уже имеют боевой опыт. Казачьи подразделения не подведут товарищей».

Он добавил, что уже нет казаков на конях с шашками.

«Для отрядов по управлению беспилотниками отбираются бойцы с развитой моторикой, — рассказал комбриг. — Иначе зачем использовать микроскоп для забивания гвоздей? Такого специалиста лучше задействовать в другом месте».

Ликонцев напомнил, что пока на землю не ступит нога бойца, эту землю нельзя считать освобожденной.

«Пушки как были, так и останутся; бомбардировщики как были, так и останутся. Беспилотник — лишь один из инструментов войны», — пояснил Герой России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше