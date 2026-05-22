«Ущерб колоссальный!» Под Пермью 80 лет не могут ликвидировать нефтяные ямы

Больше 80 лет в лесу Пермского края находятся девять огромных нефтяных ям. Часть из них — на «ничейной» земле. А совсем рядом — жилые дома. Нефтепродукты пропитали почву вокруг и регулярно попадают в реку. А в сами мазутные болота проваливаются животные. Почему все молчат об экологической катастрофе, кому принадлежит нефть и насколько опасно жить рядом с мазутным кладбищем — в материале сайта perm.aif.ru.
Неприкосновенный запас.
Нефтяные ямы в Краснокамском округе появились в годы Великой Отечественной войны. Тогда их использовали в качестве неприкосновенного запаса топлива. Как рассказал сайту perm.aif.ru местный житель Евгений Ю., дно вырытых ям заливали глиной, которая не должна была пропустить мазут в почву.
«Их делали специально, чтобы в случае чего не остаться без топлива. Какое-то время там была станция перекачки, но уже давно всё стоит без дела», — рассказал Евгений.
Технологию создания нефтяных ям сайту perm.aif.ru объяснил президент Российского союза спасателей, Заслуженный спасатель РФ Алексей Дударев.
«Когда ямы обустраивали, делался специальный глиняный замок, который не допускает протечки в грунтовую воду. Это всё предусмотрено, такая технология была в Советском Союзе. А то, что рядом с производственными ямами люди застроили территорию, и теперь говорят, что ямы им вредят, извините, но их вообще там не должно было быть», — уточнил Алексей Дударев.
Посмотреть на нефтяные ямы в деревню Большое Шилово приехала корреспондент сайта perm.aif.ru. Найти их не составило труда — уже на подходе к лесу чувствуется стойкий запах бензина. Первое мазутное болото начинается в 500 метрах от дороги, оно же — одно из самых больших.
В середине ямы остались следы перекачивающей установки, а рядом валяются трубы и шланги, как будто совсем недавно здесь проводились работы.
Чтобы дойти до второго мазутного болота, надо постараться: почва здесь как будто пропиталась нефтепродуктами, и ноги начинает «засасывать». Визуально же определить, куда можно наступать, а куда нет — практически невозможно. Но, по мнению Алексея Дударева, проблема не столько в самих ямах, сколько в особенностях самого местоположения.
«Сам Краснокамск построен на крупном месторождении нефти. Только в городе порядка 200 скважин находятся на территориях частных владений. И эти скважины невозможно обслужить. Поэтому, когда говорят, что в почве обнаружены нефтепродукты, невозможно определить, откуда именно появились эти загрязнения», — объяснил спасатель сайту perm.aif.ru.
Действительно, нефтепродукты в Краснокамске порой «бьют из земли», попадают в реки и наносят серьёзный вред экологии. По словам эксперта, из-за сильного давления в недрах нефть буквально выталкивается наружу.
Но местных жителей волнует не только вопрос экологии, но и вопрос безопасности. Нефтяные ямы отделяются лишь воротами без забора, а на входе стоит полузаброшенный охранный пост, на котором остались ценники за въезд на автопарковку. А со стороны деревни нет вообще никаких ограничений. Получается, что любой человек может оказаться в мазутном болоте, а вот сможет ли он самостоятельно выбраться из него — большой вопрос.
Я не я, и яма не моя.
Почти все ямы находятся на территории компании ООО «Экохимресурс». Но два самых больших болота № 8 и 9 оказались «ничейными». Их площадь составляет около 6000 и 4000 квадратных метров. Общая же площадь всех ям достигает почти 50 тысяч квадратных метров.
«Основная часть мазута в нефтеямах переработана на специализированной установке, которая расположена на территории нефтеям № 8 и № 9. Нефтеямы имеют обваловку, уровень содержимого нефтеям ниже уровня обваловки», — уточнили в администрации Краснокамского округа сайту perm.aif.ru.
Директор компании ООО «Экохимресурс» Эдуард Геллер на вопросы корреспондента сайта perm.aif.ru о деятельности предприятия настойчиво посоветовал «не лезть не в своё дело».
«Ну, мало ли, что вам интересно. Живите другими интересами, своими интересами живите, а не чужими. Ничего я не собираюсь вам комментировать. В чужие дела не лезьте», — высказался Эдуард Геллер.
По словам Алексея Дударева, мазут из ям постепенно убирают. Программа по ликвидации отходов работает уже давно, её активно поддерживают местные власти.
«Сегодня на ямах ведутся необходимые мероприятия. Ведётся работа по ликвидации хозяйственной деятельности прошлых лет. И ямы ликвидируются, в том числе работы будут проводиться и по реконструкции скважин, которые изливаются», — пояснил президент Российского союза спасателей сайту perm.aif.ru.
Предписание есть, действий нет.
В администрации Краснокамского округа сайту perm.aif.ru пояснили, что контролирующим органом по эксплуатации промышленного объекта в сфере соблюдения требований экологического законодательств, загрязнения атмосферы и почвы является Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
В 2023 году сотрудники ведомства выехали на место для внеплановой проверки. В результате полученных анализов проб почвы установлено превышение норм нефтепродуктов за обваловками, вблизи нефтеям № 8 и 9 от 1,5 раза до 5,3 раза, за обваловкой вблизи нефтеямы № 4 превышение составило от 1,5 раза до 3 раз. С этими доводами Росприроднадзор вышел в суд.
«Превышение концентрации контрольных проб над фоновой концентрацией уже само по себе свидетельствует об ухудшении экологической обстановки», — говорится в решении суда.
Компании «Экохимрусурс» было выставлено предписание устранить нарушения. Но фирма с ним не согласилась и до сих пор пытается оспорить это решение, ссылаясь на то, что пробы были взять за пределами арендуемой ими территории.
Вопрос, почему за несколько лет ничего не сдвинулось с мёртвой точки, появился и у заместителя председателя комиссии Общественной палаты по экологии и руководителя Российского экологического общества в Пермском крае Вячеслава Маркова.
«В первую очередь, это опасно для природы, опасно для человека. Экологическое благополучие связывает и здоровье человека, и здоровье подрастающего поколение, и любовь к своей земле, которую нельзя в таком состоянии держать», — поделился мнением Вячеслав Марков с сайтом perm.aif.ru.
После сообщений сайта perm.aif.ru руководитель экологического общества планирует вновь обратиться в Росприроднадзор. Кроме проб почв, член Общественной палаты предлагает посчитать и ущерб, нанесённый природе.
«Мы повторно инициируем проверку. И будем настаивать на подсчёте ущерба почвам. А ущерб там колоссальный — это видно невооружённым глазом. Здесь должна быть диктатура природного законодательства в действии, чтобы другим было неповадно, превращать свои территории в такие заболоченные нефтью места», — рассказал Вячеслав Марков.
«А вдруг пожар?».
«А вдруг пожар? — задаётся вопросом местный житель Евгений. — Даже если загорятся ближайшие дома, то огонь быстро дойдёт до нефтяных ям. Тогда мы тут все просто задохнёмся. Никаких сил потушить это не будет».
Подобный пожар на промплощадке уже был. 13 июля 2006 года во время перекачки нефтепродуктов в автоцистерну началось возгорание. Огонь быстро перекинулся на ёмкости с бензином и дизтопливом. В результате четыре человека получили серьёзные травмы. У одного из пострадавших диагностировали ожоги 80−90% поверхности тела, мужчина скончался.
Делом нефтяных ям после запроса сайта perm.aif.ru заинтересовалась и краевая прокуратура. Надзорное ведомство инициирует проверку.
«Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой по поручению прокуратуры Пермского края инициированы надзорные мероприятия в сфере недропользования на территории Краснокамского муниципального округа. Указанный вопрос находится на контроле прокуратуры Пермского края», — пояснили в ведомстве сайту perm.aif.ru.
Нефтяные ямы вблизи деревни Большое Шилово определённо требуют внимания со стороны администрации и контролирующих органов. Открытая территория с огромными мазутными болотами угрожает и людям, и животным, и экологии. И хочется верить, что ситуацию всё же получится изменить в лучшую сторону.