Ордена Мужества вручили семьям погибших бойцов СВО в Ленинском районе

В администрации Ленинского района Нижнего Новгорода состоялась церемония передачи государственных наград Российской Федерации. Ордена Мужества вручили семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, — ефрейтора Григория Переверзева и сержанта Алексея Малова.
Глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов выразил глубокие соболезнования родным и близким бойцов, отметив, что их героизм является примером искренней любви к Родине.
«Григорий Вадимович и Алексей Александрович — настоящие воины, которые отдали свои жизни ради нашей безопасности. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга они отмечены Орденом Мужества. Мы всегда будем помнить их подвиг и рассказывать о нем подрастающему поколению», — подчеркнул Сергей Лукоянов.
Ранее сообщалось, что участник СВО возглавил АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».