В Казани ограничат движение из-за заседания ОДКБ

На время заседания совета министров иностранных дел ОДКБ в центре Казани временно перекроют несколько улиц. Об этом сообщает постановление исполкома столицы Татарстана.
С 22.00 9 июня до 20.00 10 июня ограничения введут на улице Пушкина (от Карла Маркса до Большой Красной и муниципальная парковка на Карла Маркса), от улицы Театральная до Пушкина.
С 6.00 до 22.00 9 июня движение перекроют на улице Хади Такташа — от Нурсултана Назарбаева до Туфана Миннуллина со стороны театра имени Камала. Ограничения коснутся не только автомобилей, но и средств индивидуальной мобильности.
Напомним, что Казань примет заседание совета ОДКБ, поскольку в этом году функции председателя организации перешли к России. В 2025 году саммит и заседание совета министров прошли в Бишкеке.