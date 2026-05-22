Руины и культурный слой замка «Заалау» под Черняховском включили в перечень выявленных ОКН

Руины и участок культурного слоя замка Заалау XIV — начала XX века в поселке Каменское Черняховского округа включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документом также утверждены границы территории выявленного объекта археологического наследия, проходящие в районе ул. Почтовой, Центральной и Школьной, и особый режим использования земельного участка. Он допускает проведение земляных, строительных и хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности памятника и доступа к нему граждан. Любая деятельность на этой территории возможна только в рамках археологических полевых работ или мероприятий по сохранению объекта. Приказ был размещен 22 мая и вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Ранее сообщалось, что руины замка, являющиеся памятником регионального значения и находящиеся в федеральной собственности, готовят к продаже на торгах в третьем квартале 2026 года. Двухэтажное здание 1352 года постройки площадью 395 кв. м, расположенное на участке в 3 858 кв. м с кадастровым номером 39:13:020502:1, после 1945 года никак не использовалось и активно разрушалось. Вид разрешённого использования — благоустройство территории.
В 2023 году облвласти подготовили проект предметов охраны и акт осмотра технического состояния руин замка Заалау. Отмечалось, что он состоял из примыкающих друг к другу четырёх флигелей, образующих внутренний двор, в который вёл сквозной проезд. До настоящего времени сохранился южный флигель цитадели замка и фрагмент восточного бокового флигеля. Южная часть памятника дошла до наших дней со значительными разрушениями: утрачены крыша, внутренние перекрытия, бойницы третьего этажа, исторические двери и окна. Сохранились руины зданий, расположенных рядом с развалинами цитадели: части крепостных стен, фрагменты конюшни с примыкающей к ней башней.
Как сообщает сайт Prussia39, в XIV веке замок сожгло литовское войско, но вскоре он был восстановлен Орденом. В XIX веке Заалау стал собственностью государства. До 1900 года в помещениях замка располагался амтман, в подвалах находилась сыроварня, а в северном помещении — винокурня и пивоварня. С 2000 года руинированное здание находилось в частной собственности. Собственник рассчитывал провести противоаварийные работы и создать в здании замка музей, но эти планы так и не были реализованы. В 2007 году руины замка Заалау были внесены в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Осенью 2025 года руины замка перешли под управление «Дом.РФ» в числе 67 объектов культурного наследия в России.
Довоенное фото замка, фото: сайт Prussia39.