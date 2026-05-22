Руины и культурный слой замка «Заалау» под Черняховском включили в перечень выявленных ОКН

Как сообщает сайт Prussia39, в XIV веке замок сожгло литовское войско, но вскоре он был восстановлен Орденом. В XIX веке Заалау стал собственностью государства. До 1900 года в помещениях замка располагался амтман, в подвалах находилась сыроварня, а в северном помещении — винокурня и пивоварня. С 2000 года руинированное здание находилось в частной собственности. Собственник рассчитывал провести противоаварийные работы и создать в здании замка музей, но эти планы так и не были реализованы. В 2007 году руины замка Заалау были внесены в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Осенью 2025 года руины замка перешли под управление «Дом.РФ» в числе 67 объектов культурного наследия в России.