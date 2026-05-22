Площадь пожара на свалке в Биробиджане выросла до 5000 квадратных метров

Сейчас на месте работают 19 человек личного состава и девять единиц техники, включая шесть машин тяжёлой — бульдозеры, экскаваторы и водовозы. Спасатели напоминают, что причина огромного пожара может быть до обидного банальной: одна непотушенная сигарета или выброшенная зола способны поджечь целую свалку. Мусор тлеет часами, а потом вспыхивает так, что дым накрывает весь Биробиджан. При виде огня или задымления нужно немедленно звонить по номеру 112.