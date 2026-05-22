Площадь пожара на свалке в Биробиджане выросла до 5000 квадратных метров

Городская свалка Биробиджана загорелась и за сутки превратилась в чадящий полигон площадью пять тысяч квадратных метров. Первым тревогу поднял сторож, и уже через десять минут на место прибыли пожарные. К тому моменту огонь разгулялся на тысяче квадратных метров, и стало ясно, что силами одного караула не обойтись — к тушению подключили дополнительные расчёты МЧС России по Еврейской автономной области.
На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение бросить на свалку тяжёлую технику. От предприятия «Облэнергоремонт Плюс ЕАО» направили два бульдозера, два экскаватора и два водовоза. По периметру свалки оперативно проложили минерализованную полосу, чтобы огонь не ушёл за пределы полигона. За ситуацией следят беспилотники, которые обследуют очаги и помогают координировать работу.
По предварительной версии, причиной пожара стал тлеющий мусор, который привезли на свалку в кузове мусоровоза. Ветреная погода сделала своё дело, и скрытое горение быстро переросло в открытое пламя. Как сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору ЕАО Александр Сидякин, сейчас пожар локализован, распространения на сухую траву и лес не зафиксировано, угрозы жителям и населённым пунктам нет. Сотрудники Роспотребнадзора проверили воздух и превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружили.
Сейчас на месте работают 19 человек личного состава и девять единиц техники, включая шесть машин тяжёлой — бульдозеры, экскаваторы и водовозы. Спасатели напоминают, что причина огромного пожара может быть до обидного банальной: одна непотушенная сигарета или выброшенная зола способны поджечь целую свалку. Мусор тлеет часами, а потом вспыхивает так, что дым накрывает весь Биробиджан. При виде огня или задымления нужно немедленно звонить по номеру 112.