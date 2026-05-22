В России с начала года зафиксировано почти 500 аварий с электросамокатами

Сезон электросамокатов открылся только 1 апреля, но уже приносит свои плоды. По статистике Госавтоинспекции с января по апрель зафиксировано 497 аварий с этим транспортом. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пострадавших в этих ДТП выросло на 11,3% — ранения получил 521 человек. Число погибших при этом снизилось на 37,5% — жертвами таких аварий стали пять человек.
Примечательно, что по вине самих самокатчиков произошло 333 аварии, то есть 67% ДТП от всех происшествий с СИМ.
Конечно, лидером по количеству аварий с этим транспортом стала Москва: в городе за первый квартал зафиксировано 99 происшествий. Это вполне объяснимо, ведь в столице электросамокатов значительно больше, чем в любом другом регионе России. Только парк кикшеринга насчитывает 60 тысяч таких устройств. Но пугает другая тенденция: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост таких ДТП составил 62,3%. В авариях пострадал 101 человек. Рост составил 60,3%. И это несмотря на все меры, которые применяются к такой технике в столице. А именно — обязательную верификацию пользователей, ограничение скорости 25 км/ч, медленные зоны и жесткий контроль за передвижениями. Какие еще меры надо принять, чтобы аварийность с этим транспортом перестала расти?
Краснодар: вторые в антирейтинге.
По числу ДТП с участием электросамокатов Кубань продолжает оставаться в числе российских лидеров. Так было год назад, когда регион занял второе место (тогда в 198 авариях с участием СИМ и электросамокатов за год пострадало 202 человека и пять человек погибло). Антирейтинг сохраняется и теперь: согласно официальным данным о состоянии аварийности в январе-апреле 2026 года, Кубань с 56 ДТП с самокатчиками продолжает занимать второе место в стране, уступив лишь Москве первенство в печальном антирейтинге.
В региональном управлении ГИБДД корреспонденту «РГ» сообщили, что по итогам первого квартала нынешнего года на территории края было зарегистрировано 37 подобных аварий. При этом наибольшее количество ДТП произошло с участием лиц в возрасте от 16 до 30 лет, а основными видами происшествий стали наезд на пешехода, столкновение транспортных средств, а также опрокидывание электросамоката. В результате один из участников ДТП погиб, 38 получили травмы. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких аварий увеличилось на 94,7%.
Основными их причинами, согласно проведенному сотрудниками Госавтоинспекции Кубани анализу, стали: превышение скорости движения, нарушение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение требований дорожных знаков и разметки. Сообщается, что с начала 2026 года к административной ответственности за нарушения ПДД в Краснодарском крае было привлечено 1996 лиц, управлявших средствами индивидуальной мобильности.
Санкт-Петербург: в арифметической прогрессии.
В Северной столице, которая стала одним из пионеров развития кикшеринга в нашей стране, этим летом на улицы вывели более 30 тысяч арендных электросамокатов — и это почти в три раза больше, чем в 2021 году. Традиционно велика и доля аварий с участием самокатчиков, и чаще всего причиной таких инцидентов становятся банальные нарушения ПДД. Так, 14 мая на пешеходном переходе автомобиль сбил самокатчика, который двигался по пешеходному переходу не спешившись и с пассажиркой — а это два отдельных серьезных нарушения, каждое из которых строжайше запрещено правилами. Водитель электросамоката получил тяжелые травмы, его пассажир — женщина 1991 года рождения — травмы средней степени тяжести.
Спустя два дня 16 мая две девушки на одном самокате ехали по пешеходному переходу, при этом на одном отрезке перехода горел зеленый, а на втором — еще красный свет. Так что небольшой грузовой фургон двигался по правилам, когда в его борт врезались нарушительницы. По предварительной информации, одна из них в реанимации, вторая тоже госпитализирована с травмами.
В сентябре 2025 года суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по уголовному делу, связанному с такими же нарушениями: пассажирка — не спешился — ДТП. Девушка через несколько месяцев умерла в больнице от травм. Пользователь самоката вину признал и был приговорен к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.
Челябинск: тормоза не работают.
В Челябинской области, несмотря на серьезные ограничения для СИМ, введенные на законодательном уровне еще в феврале, ситуация к лучшему пока не меняется. По статистике Госавтоинспекции региона, количество ДТП с их участием соответствует уровню прошлого года: на конец апреля в 41 аварии пострадали 23 человека (в прошлом году на ту же дату произошло 42 аварии с 21 травмированным).
Причем большинство инцидентов произошли в Челябинске, где наиболее распространен кикшеринг. С приходом жары все больше горожан предпочитают прокатиться с ветерком, а административные штрафы до пяти тысяч рублей за движение в парках, скверах и других прогулочных зонах останавливают далеко не всех. По дорогам самокатчикам двигаться запрещено, даже пересекать проезжую часть они обязаны, спешившись. Но и это требование многие игнорируют. В городской ГАИ представили данные на последнюю декаду мая: травмированы 27 челябинцев — на восемь человек больше, чем годом раньше.
Как рассказал «РГ» один из инициаторов региональных ограничений, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Заксобрания региона Анатолий Брагин, во время обсуждения закона отдельные парламентарии предлагали полностью запретить средства индивидуальной мобильности. Но это все равно, что из-за занозы отрезать весь палец. Сошлись на том, что надо отрегулировать эксплуатацию СИМ там, где они действительно создают проблемы. Но этот процесс потребует времени и донастройки в ручном режиме.
К примеру, в начале мая в Челябинске к зонам полного запрета самокатов добавили участки, где их скорость сами операторы снижают с 25 до 12 километров в час — минимума для сохранения устойчивости двухколесного транспорта. С этими зонами уже можно ознакомиться на интерактивной карте, разработанной в мэрии. На ней отмечены 25 участков улиц с большим пешеходным трафиком. А также территории у школ, больниц и других социальных учреждений.
И этот список далеко не окончательный. По словам Анатолия Брагина, муниципалитеты будут последовательно выявлять «узкие места» в движении СИМ и в случае необходимости постепенно расширять зоны ограничения и запрета.
С брошенными в неположенных местах СИМ ситуация понемногу исправляется. После запуска городского чат-бота «Самокат на место» их начали оперативно вывозить сами операторы, не дожидаясь, пока это сделает мэрия. Штрафы за несвоевременную эвакуацию для кикшеринга начнут действовать только в сентябре. Зато уже сейчас приходится оплачивать расходы мэрии по сбору и содержанию мешающих пешеходам СИМ на городских спецстоянках.
Ростов-на-Дону: к новым ограничениям.
Число ДТП с участием электросамокатов в Ростове-на-Дону резко выросло еще в прошлом году. За 10 месяцев сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 80 таких аварий — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года (41 случай). В этих авариях погибли три человека, 84 получили ранения и травмы. Особенно резонансными стали ДТП с детьми. В октябре 2025 года на улице Зорге 16-летний подросток на электросамокате выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем. В результате аварии юноша погиб. В сентябре 2025 года на улице Профсоюзная 13-летняя девочка на электросамокате выехала на проезжую часть и попала под колеса автомобиля. Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. А всего в авариях с самокатами за год пострадало 32 несовершеннолетних. Среди основных причин аварий называли незнание или игнорирование ПДД самокатчиками, а также выезд на проезжую часть при наличии тротуаров, пешеходных и велопешеходных дорожек.
Значительный рост дорожных происшествий с самокатчиками вынудил власти донской столицы ввести жесткие ограничения. Так, был введен запрет на движение на электросамокатах по тротуарам центральной улицы города — Большой Садовой. Также на самокате запрещалось передвигаться на территории образовательных учреждений, скорость в парках и скверах была ограничена 12 км/ч. По данным на май 2026 года, власти Ростова-на-Дону ожидают статистику по ДТП и уже готовы ввести новые ограничения.
«В настоящее время вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) прорабатывается администрацией Ростова совместно с профильными ведомствами и службами», — сообщила пресс-служба администрации города.
Пермь: кажется, справились.
Пермь не попала в антирейтинг, потому что в этом уральском городе уже два года электросамокатчиков на улицах почти нет. Местные власти внесли дополнения в правила благоустройства, которые запрещают парковать такой транспорт в центральных районах города. И доходы компаний-прокатчиков моментально рухнули, заниматься этим бизнесом стало невыгодно, так как почти весь трафик приходится именно на главные улицы.
К тому же были введены серьезные санкции за оставленные без присмотра электросамокаты — 1,5 тысячи рублей за эвакуацию и 100 рублей за сутки хранения. Компании-прокатчики вместе с прокуратурой пытались отменить решение пермских властей, но это не удалось. В итоге тротуары Перми сейчас безопасны для пешеходов.