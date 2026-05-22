В России с начала года зафиксировано почти 500 аварий с электросамокатами

Число ДТП с участием электросамокатов в Ростове-на-Дону резко выросло еще в прошлом году. За 10 месяцев сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 80 таких аварий — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года (41 случай). В этих авариях погибли три человека, 84 получили ранения и травмы. Особенно резонансными стали ДТП с детьми. В октябре 2025 года на улице Зорге 16-летний подросток на электросамокате выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем. В результате аварии юноша погиб. В сентябре 2025 года на улице Профсоюзная 13-летняя девочка на электросамокате выехала на проезжую часть и попала под колеса автомобиля. Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. А всего в авариях с самокатами за год пострадало 32 несовершеннолетних. Среди основных причин аварий называли незнание или игнорирование ПДД самокатчиками, а также выезд на проезжую часть при наличии тротуаров, пешеходных и велопешеходных дорожек.