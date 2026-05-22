В Перми подготовили проекты реставрации бюстов шести исторических личностей

Конкретные сроки работ и их перечень определят после согласования всех документов.

Проекты реставрации бюстов шести исторических личностей подготовили в Перми, сообщает v-kurse.ru.

Документация направлена на согласование в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края.

В списке:

В. И. Ленина на улице Уральской;

П. Д. Хохрякова в Театральном сквере;

С. М. Кирова на Кировоградской;

Ф. Э. Дзержинского в сквере имени Гайдара;

И. Г. Лядова на улице Высокой;

Я. М. Свердлова в сквере на углу Комсомольского проспекта и улицы Чкалова.

Правообладатель всех объектов — Городской центр охраны памятников. Конкретные сроки работ и их перечень определят после согласования всех документов.

Напомним, в Верещагино в целях безопасности снесли памятник В. И. Ленину. Он находился в аварийном состоянии и не подлежал восстановлению.