Что грозит сыну миллиардера, устроившему массовое ДТП

21-летний наследник нижегородского предпринимателя Сергей Корнилов в одночасье стал известен на всю Россию. За рулём жёлтого кабриолета Mercedes он устроил массовое ДТП в центре города, на крутом Похвалинском съезде. Чудом никто не пострадал.
Но этим дело не закончилось: улыбающийся мажор организовал фотосет на капоте разбитой машины, а чуть позже с бокалом в руках вышел в прямой эфир из ресторана. Он назвал всех, кто его критикует, «нищетой» и «отребьем». По данным ГИБДД, на счету у юноши более 160 административных производств и штрафы более чем на 700 тысяч рублей. Что грозит ему за аварию, выяснял nn.aif.ru.
«Похудел миллионов па пять».
Массовое ДТП произошло днём 20 мая: водитель Mercedes не справился с управлением и на полной скорости выехал на встречную полосу Похвалинского съезда, где врезался в проезжавший мимо автомобиль Kia, а тот потом в Nissan. Сам кабриолет наехал на тротуар и остановился. Устроивший ДТП был явно нетрезв и от медицинского освидетельствования на месте аварии отказался. Эти детали сообщило Главное управление МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась в оживлённом месте на глазах у десятков людей. Пострадавших не было, но все три автомобиля получили серьёзные повреждения.
Похоже, не расстроился после аварии только её главный герой Сергей Корнилов. Он выложил в Сеть фото, где с довольной улыбкой лежит на капоте своего разбитого жёлтого кабриолета. Отметить случившееся он, видимо, отправился в ресторан, где продолжил «пилить» контент для соцсетей.
«Похудел» миллионов на пять. Ну ничего страшного, ещё купим, — вздыхает Корнилов на видео с бокалом вина. — Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете позволить себе такую машину. Всё хорошо. Всем спасибо".
Корнилов заявил нижегородцам, что плевать хотел на их гневные комментарии под видео и любые наказания ему не страшны. «Мажоры не умирают!» — уточнил эпатажный молодой человек.
Дальше в Сети завирусилось другое видео с Сергеем и ещё пока целым кабриолетом: парень сидит за рулём и декларирует на камеру: «Я в дупло!» При этом видно, что машина в плотном автомобильном потоке приближается к мосту через Оку.
На следующий день после аварии теперь уже известный всему городу юноша продолжил праздновать эту жизнь. Он вновь изрядно выпил в одном из самых дорогих ресторанов на волжском берегу и захрапел прямо в обеденном зале. Вскоре в ресторан приехали знакомые Корнилова и погрузили его в машину. До автомобиля мажор шёл босым.
«Для любой матери это большое горе».
Что же грозит мажору-беспредельщику за его выходки? Госавтоинспекция по Нижегородской области составила на виновника ДТП на Похвалинском съезде четыре протокола: за отказ от медицинского освидетельствования, за отсутствие страховки, за порчу городского имущества и за нарушение ПДД.
Кроме того, по данным дорожных полицейских, в отношении Сергея Корнилова уже составлен 161 административный материал на общую сумму 719 000 рублей, в том числе 51 протокол — за систематическую неуплату штрафов в установленный срок.
После резонансного ДТП Сергею Корнилову грозит лишение прав сроком до двух с половиной лет, а также штраф в размере 55 тыс. руб., сообщила начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, подполковник полиции Жанна Осипова. «В случае признания лица виновным для возврата водительского удостоверения ему предстоит пройти медицинскую комиссию и сдать экзамены на знание правил дорожного движения», — уточнила она.
Отец Сергея, тоже Сергей Корнилов, скоропостижно скончался в 65 лет на отдыхе в Турции в 2024 году. Корнилов-старший был генеральным директором группы компаний по производству спецтехники, продаже и обслуживанию автомобилей и входил в десятку самых богатых людей Нижнего Новгорода.
Мать мажора-беспредельщика сообщила журналистам РЕН-ТВ: она не в курсе, где её сын. «Вы не вовремя пришли. Для любой матери это большое горе», — добавила женщина.
Прогнозы о будущем юноши, прославившемся уже далеко за пределами своего города, в Сети дала актриса Яна Поплавская. Она говорит, что знает много историй, когда быстро проматывали богатое наследство. «Не сомневаюсь, что когда-то этот мажорик будет выглядеть совсем по-другому — очень бледно. И улыбаться будет не так нагло, как сейчас, а заискивающе: помогите, чем можете». — уверена Поплавская.
Нижегородцы в Сети негодуют от поведения молодого человека. Многие предполагают, что слышат о парне далеко не в последний раз.