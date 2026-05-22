В Липецкой области приобрели более 300 новых контейнеров для мусора

Более 300 новых контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) закупили в Липецкой области за первые 4 месяца этого года, в том числе при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении экологии и природных ресурсов региона.
Всего в 2026 году планируется приобрести свыше 1840 контейнеров. В прошлом году в области установили 4,4 тысячи баков, что на 16% превысило плановые показатели. Также реконструировано 669 площадок для накопления ТКО.
«Липецкая область лидирует по количеству оборудованных контейнерных площадок и установке контейнеров для сбора отходов: всего 1% площадок не достает Липецкой области, дефицит контейнеров составляет менее 3%», — отметили в управлении.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.