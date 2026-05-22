Полумарафон, бильярд и пляжный волейбол ждут хабаровчан на выходных

Хабаровский край продолжает держать планку Года спорта, и ближайшие дни это докажут в полную силу. В краевой столице стартует сразу несколько крупных событий, объединённых проектом «Доступный спорт», который реализуется по госпрограмме «Спорт России», инициированной Президентом Владимиром Путиным. Вход почти на все площадки свободный, так что выбрать активность по душе сможет каждый.
Уже 23 мая на «умной» площадке арены «Ерофей» развернётся турнир по пляжному волейболу в формате смешанных команд. Игры начнутся в 10:00, запись — по телефону 8 (962) 501−14−14. В тот же день в бильярдном клубе на Амурском бульваре стартует чемпионат Дальнего Востока по бильярдному спорту, начало в 11:00, зрителей ждут без билетов.
Главным событием субботы обещает стать всероссийский полумарафон «Забег.РФ», к которому Хабаровск присоединяется в борьбе за звание беговой столицы страны. Старт на площади Ленина в 13:00, и даже если вы не бежите, прийти стоит — организаторы готовят шоу-программу и множество площадок с активностями.
В те же выходные, 23 и 24 мая, Универсальный краевой спортивный комплекс примет всероссийские соревнования по брейкингу «BREAK RUMBLE». С 9:00 до 19:00 в оба дня вход для зрителей свободный. А во вторник, 27 мая, любителей бега ждут на бесплатной тренировке у арены «Ерофей» — старт в 19:30, запись по телефону 8 (914) 316−76−56.
Проект «Доступный спорт» работает на достижение национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля регулярно занимающихся физкультурой должна вырасти до 70 процентов — такую задачу поставил Президент России. А губернатор Дмитрий Демешин, объявивший 2026-й Годом спорта в регионе, поручил создавать условия для активного досуга в каждом дворе, чтобы спорт действительно стал доступным не на словах, а на деле.