Красноярцам рассказали, как безопасно использовать удобрения на даче

Специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали, какие бывают удобрения и как работать с ними безопасно.
Минеральные (азотные, фосфорные, калийные, комплексные) — искусственно производятся из химических соединений. Они удобны: не пахнут как навоз и занимают мало места. Однако из-за химии в составе представляют опасность для организма. Минеральные удобрения могут попасть в организм с продуктами, всасываться через кожу или при вдыхании аэрозолей, пыли и паров. Отравиться или получить раздражение кожи можно не только во время работы с удобрением, но и после, случайно коснувшись обработанных растений, обуви или одежды.
В зоне особого риска — дети и домашние питомцы. Они играют, бегают и ползают по траве, тянут в рот ягоды и овощи прямо с грядки, поэтому подвержены более высокому риску воздействия химикатов.
Органические удобрения (навоз, птичий помёт, компост, перегной) также могут быть опасными, если они загрязнены патогенными микроорганизмами и яйцами гельминтов.
Чтобы работать безопасно — покупайте удобрения, предназначенные для дачных участков, и строго следуйте инструкции. Используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, очки — смотрите рекомендации на упаковке конкретного средства.
Не превышайте указанную дозировку — больше не значит лучше. Не используйте пищевую посуду для разведения растворов. Не беритесь за удобрения, если вы беременны или кормите грудью. Проводите работы в отсутствие детей и животных.
После работы тщательно мойте руки и все открытые участки тела, смените одежду. Храните всю химию подальше от продуктов питания, в отдельном закрытом помещении, куда нет доступа детям и животным.
