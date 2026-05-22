При поддержке Усольского калийного комбината прошли спортивные эстафеты в честь 81-летия Победы

Также в Березниках прошла 81-я традиционная городская легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы. Как отмечают организаторы, это не просто спортивное состязание, а дань памяти подвигу наших предков: каждый шаг бегунов, каждая переданная эстафетная палочка напоминали о единстве и силе духа, которые помогли советскому народу выстоять в тяжелые годы. В мероприятии приняли участие легкоатлеты разных возрастных групп: школьники, студенты, представители организаций и промышленных предприятий. Вышли на старт и сотрудники Усольского калийного комбината.