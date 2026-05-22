Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы школьниц на выпускных

Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж, маникюр и прическа будут стоить родителям выпускниц минимум 8−10 тысяч рублей.
Уточняется, что сумма сложилась на основе предложений бьюти-студий.
— Вечерний макияж в саратовских студиях сейчас стоит в среднем от 3,5 до 4,5 тысячи рублей. Прическа или укладка — еще от 2 до 4,5 тысячи. Отдельно оплачивается пробный образ — услуга, при которой образ делается заранее, чтобы можно было воочию посмотреть на финальный результат, а перед выпускным уже используют аналогичные технологии. Макияж и укладка «на репетицию» стоят около 6,5 тысячи рублей. Если же визажиста вызывают домой, итоговая цена может увеличиться почти вдвое, — сообщает саратовское СМИ.
Маникюр обходится примерно в 2,5−3,5 тысячи рублей.
И это, уточняют, журналисты, лишь минимальные траты без наращивания ресниц и моделирования бровей (до +5000 тысяч сверху). Подготовка кожи к празднику может обойтись в среднем в 10 тысяч рублей.
— Таким образом, полный выпускной образ для школьницы с дополнительными процедурами легко может превысить 15−20 тысяч рублей, — резюмируют журналисты.
Выпускное платье может стоить до 10 тысяч рублей и более.
Куда проще и дешевле собрать выпускника. Стандартные рубашка и брюки, плюс барбершоп — до 10 тысяч рублей.