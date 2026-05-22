Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы школьниц на выпускных

— Вечерний макияж в саратовских студиях сейчас стоит в среднем от 3,5 до 4,5 тысячи рублей. Прическа или укладка — еще от 2 до 4,5 тысячи. Отдельно оплачивается пробный образ — услуга, при которой образ делается заранее, чтобы можно было воочию посмотреть на финальный результат, а перед выпускным уже используют аналогичные технологии. Макияж и укладка «на репетицию» стоят около 6,5 тысячи рублей. Если же визажиста вызывают домой, итоговая цена может увеличиться почти вдвое, — сообщает саратовское СМИ.