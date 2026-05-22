В Смольном согласовали облик приюта для бездомных животных в Кронштадте

В настоящее время в Петербурге работает 19 официальных приютов для собак и кошек. В апреле текущего года правительство города утвердило постановление о предоставлении субсидий на содержание таких приютов в 2026 году. Эти средства пойдут на возмещение затрат на коммунальные услуги и вывоз твёрдых коммунальных отходов.