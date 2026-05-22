В Смольном согласовали облик приюта для бездомных животных в Кронштадте

Смольный одобрил проект нового приюта для животных в Кронштадте. Строительство планируется на участке, расположенном на Кронштадтском шоссе. Приют сможет вместить 150 собак и 50 кошек. Комплекс будет состоять из восьми зданий, включая помещения для содержания животных, ветеринарный пункт, карантинное отделение, склады, администрацию и контрольно-пропускной пункт. На территории также появятся специальные зоны для выгула и тренировок питомцев.
— Новый приют в Кронштадте станет важным шагом в формировании культуры ответственного отношения к братьям нашим меньшим. В Петербурге ценят и защищают всех его жителей. Мы продолжим поддерживать инициативы, направленные на защиту животных и улучшение условий их содержания, — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
В настоящее время в Петербурге работает 19 официальных приютов для собак и кошек. В апреле текущего года правительство города утвердило постановление о предоставлении субсидий на содержание таких приютов в 2026 году. Эти средства пойдут на возмещение затрат на коммунальные услуги и вывоз твёрдых коммунальных отходов.