Лыжники Коростелёв и Непряева шифруют отношения через домашнего питомца

Напомним, Савелий Коростелёв — уроженец Перми. Он и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, выступившими в этом сезоне на международных стартах. Оба участвовали в Олимпийских играх в Италии. Коростелёв занял четвёртое место в скиатлоне и пятое место в марафоне. Также он выиграл «серебро» на молодёжном чемпионате мира и «бронзу» на этапе кубка мира.