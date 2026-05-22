Лыжники Коростелёв и Непряева шифруют отношения через домашнего питомца

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева шифруют романтические отношения через домашнего питомца Паксли, что следует из их публикаций в социальных сетях.
В соцсетях Дарьи в день её рождения появилось фото комнаты с огромными букетами красных роз. Тут же был пёс Паксли, облачённый в праздничную рубашку и галстук.
«Проснулась самой счастливой девочкой благодаря своим пацанам», — подписала этот снимок спортсменка.
Накануне фото с тем же Паксли на руках выложил в соцсетях Савелий, назвав пса «лучшим другом домоседа».
Слухи о романе Дарьи и Савелия ходят давно. Сами они свои отношения официально не подтверждали, но намёков на романтическую связь дают немало. Очередным инфоповодом для этого и стал день рождения Непряевой. 18 мая ей исполнилось 24 года.
Подписчики Коростелёва и Непряевой среагировали мгновенно. «А разве не Дарья лучший друг?» — спрашивают его. «Пацаны молодцы! Красивый праздник устроили. Желаем новых спортивных достижений, счастья и всех благ», «Это Паксли всё подготовил?!», «100% Савелий», — пишут ей.
Напомним, Савелий Коростелёв — уроженец Перми. Он и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, выступившими в этом сезоне на международных стартах. Оба участвовали в Олимпийских играх в Италии. Коростелёв занял четвёртое место в скиатлоне и пятое место в марафоне. Также он выиграл «серебро» на молодёжном чемпионате мира и «бронзу» на этапе кубка мира.
