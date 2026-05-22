Медведев заявил о потере авторитета ведущими международными площадками

ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Ведущие международные площадки, преимущество на которых имеют западные страны, давно растеряли свой авторитет и показывают узкоблоковое мышление, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Ведущие международные площадки, преимущество на которых имеют западные государства, давно растеряли свой авторитет. На них демонстрируется узкоблоковое мышление, происходит навязывание странам Глобального Юга и Востока роли статистов при обсуждении важных вопросов, и усугубляется “кризис идей”, — сказал Медведев в видеообращении к участникам Вторых международных общественно-политических слушаний в Перми.
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.Читать дальше