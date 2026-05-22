ООН осудила новый закон талибов о разводах и детских браках

Документ под номером 18 устанавливает, что женщины могут инициировать развод только через суд и лишь по строго ограниченному списку причин. Мужчины при этом сохраняют за собой право на односторонний развод без каких-либо дополнительных условий.
«Указ № 18 является частью более широкой и вызывающей глубокую тревогу тенденции, в рамках которой права афганских женщин и девочек планомерно уничтожаются», — приводит заявление исполняющей обязанности главы МООНСА Жоржетт Ганьон «Интерфакс».
Особую тревогу в Миссии вызывает ситуация с несовершеннолетними. В МООНСА подчеркнули: отдельные пункты указа фактически легализуют детские браки. Более того, они позволяют трактовать молчание девочки после достижения половой зрелости как ее согласие на замужество.
В организации напомнили, что с момента прихода движения «Талибан» к власти в 2021 году в стране действуют жесткие ограничения. Под запрет попали образование для девочек, трудовая деятельность женщин и их участие в общественной жизни.
В ООН призвали де-факто власти Афганистана привести местное законодательство и правоприменительную практику в соответствие с международными обязательствами по правам человека. Особый акцент сделан на необходимости защиты прав женщин и детей.