Медведев заявил об эрозии механизмов обеспечения международной безопасности

ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Некогда актуальные механизмы обеспечения международной и региональной безопасности подвергаются эрозии на фоне геополитической турбулентности, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Об этом он заявил в обращении к участникам Вторых международных общественно-политических слушаний, которые проходят в Перми при поддержке «Единой России».
Он отметил, что за прошедший с момента предыдущих слушаний год события в мире вновь показали, что необходима устойчивая система безопасности на евразийском пространстве, при которой глобальную повестку дня будут в равной степени формировать несколько центров силы.