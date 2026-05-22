Россиянка купила в Беларуси дворец Радзивиллов ровно за 90 рублей

Гражданка России, проживающая в Минске, стала владелицей дворца Радзивиллов в белорусском городе Дятлово, пишет Sputnik Беларусь.
Дятловский палац местные власти продали за две базовые величины (90 белорусских рублей в мае 2026 года).
Сейчас владелица вынашивает масштабные планы по возрождению исторического здания. Дворец, построенный в 1751 году, пустует с 2010 года, и очень долго местные власти не могли найти для него инвестора. На торгах россиянка оказалась единственным покупателем.
Дворец является историко-культурной ценностью второй категории. В разные периоды в нем размещались: школа, больница, военный госпиталь, приют для девочек и даже стоматологическая поликлиника.
Это не первая сделка с этим объектом, в 2022 году уникальный дворец Радзивиллов в белорусском Дятлово купили всего за $40. Его приобрел российский бизнесмен, но вернул государству после того, как не смог выполнить обязательства по восстановлению.
Новую владелицу договор обязывает сдать объект в эксплуатацию в течение пяти лет. В палаце восстановят на первоначальном этапе центральный вход, коридор и одну из комнат, чтобы в определенные дни водить экскурсии.
В более масштабных планах — реставрация всего здания, появление кафе и небольшого отеля, выставочных залов, сада вокруг дворца.
В хорошо сохранившихся подвалах со сводчатыми потолками могут появиться винные погреба, дегустационные залы или кухня с акцентом на старинные рецепты.
Ранее еще риелторы сказали о всплеске интереса россиян на жилье в Минске.
А еще Национальное кадастровое агентство сказало, что россияне купили 60% приобретенных иностранцами квартир в Минске.