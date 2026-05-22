В городе Любиме в Ярославской области открылся спорткомплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в городе Любиме в Ярославской области, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
«Развитие спортивной инфраструктуры в малых городах и на сельских территориях — наш приоритет. Важно, чтобы во всем регионе были современные условия для тренировок и занятий физкультурой. ФОК в Любиме — хороший пример такой работы. Открытие комплекса позволит не только привлечь местных жителей к систематическим занятиям спортом, но и создать базу для проведения соревнований муниципального уровня по игровым видам спорта. Рядом находится школа, и ребятам удобно ходить в ФОК. Будем добиваться поддержки на федеральном уровне для строительства здесь бассейна», — сказал губернатор Михаил Евраев.
В учреждении будут работать секции по футзалу, волейболу, баскетболу и теннису. Также там будет тренироваться футбольный клуб «Чайка», проходить занятия школьных команд, уроки физической культуры для студентов Любимского аграрно-политехнического колледжа и не только.
В ФОКе общей площадью почти 1770 квадратных метров есть две 12-местные раздевалки с душевыми и сантехническими кабинами, медицинский кабинет с санузлом, тренерская с душевой, комната охраны и многое другое. Рядом сделаны тротуары, парковки для посетителей и персонала, зоны отдыха с малыми архитектурными формами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.