В городе Любиме в Ярославской области открылся спорткомплекс

«Развитие спортивной инфраструктуры в малых городах и на сельских территориях — наш приоритет. Важно, чтобы во всем регионе были современные условия для тренировок и занятий физкультурой. ФОК в Любиме — хороший пример такой работы. Открытие комплекса позволит не только привлечь местных жителей к систематическим занятиям спортом, но и создать базу для проведения соревнований муниципального уровня по игровым видам спорта. Рядом находится школа, и ребятам удобно ходить в ФОК. Будем добиваться поддержки на федеральном уровне для строительства здесь бассейна», — сказал губернатор Михаил Евраев.