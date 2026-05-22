Глава нижегородского минобра Пучков высказался об атаке на колледж в ЛНР

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков высказался об атаке дронов на колледж в Старобельске в ЛНР. Комментарий он разместил в своих социальных сетях.
Ночью 22 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа. На момент атаки в здании находились 86 учащихся. Во время удара погибли четыре человека, более 30 студентов пострадали.
Михаил Пучков выразил соболезнования в связи с трагедией в Луганской Народной Республике.
«Удар по образовательной организации, месту, где учатся и живут дети — это военное преступление и метод, используемый террористами. Сил коллективу Старобельского профессионального колледжа и скорейшей поправки пострадавшим студентам», — написал министр образования Нижегородской области.
