Бастрыкина заинтересовало состояние мемориала в Метлино Челябинской области

Жительница Челябинской области обратилась к Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину через его приёмную во «ВКонтакте». Женщина пожаловалась на плачевное состояние мемориального комплекса памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятник расположен в посёлке Метлино Озёрского городского округа.
По словам заявительницы, мемориал уже долгое время находится в непригодном состоянии: облицовочные плиты разрушаются, а на памятных табличках появились трещины.
Местные жители не раз направляли обращения в компетентные органы, но ситуация не меняется. После обращения к главе СК РФ в СУ СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело.
