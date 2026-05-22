Переработанный асфальт удешевит ремонт трасс в Хабаровском крае

Крупнейший дорожный завод Хабаровского края внедрил технологию, которая позволяет давать старому асфальту вторую жизнь. Речь идёт о горячем ресайклинге — переработке изношенного покрытия прямо в новую смесь. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, это не только сократит горы отходов, но и сделает дороги заметно прочнее.
Технология устроена довольно просто, но требует точного оборудования. Срезанный с дороги слой везут на завод, сортируют и загружают в нагревательный барабан. Там при температуре до 180 градусов его перемешивают с вяжущими веществами и инертными материалами. В итоговой смеси не больше 30% переработанного асфальта, и каждую партию обязательно проверяют в лаборатории. Покрытие получается более устойчивым к колее и трещинам, а себестоимость работ снижается.
Мощность завода — 250 тонн в час, и он уже снабжает стройки материалом. Сейчас асфальт идёт на ремонт улицы Серышева в Хабаровске и дорог к сёлам Чёрная Речка и Дружба. В перспективе предприятие обеспечит смесью строительство трассы к Большому Уссурийскому острову, включая участок к будущему международному погранпереходу.
Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в крае отремонтируют 59 объектов — это больше 140 километров дорог. План регионального минтранса рассчитан на два года: в 2026-м завершат земляное полотно и слои основания, а в 2027-м трассы введут в эксплуатацию. И значительная часть этого объёма пройдёт через новый завод с технологией, которая ещё недавно казалась доступной только для западных регионов страны.