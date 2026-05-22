В Воронеже на форуме «Зодчество ВРН» представили более 150 проектов

В правительстве региона подчеркнули, что сегодня в фокусе градостроительной политики находятся не только крупные города, но и опорные населенные пункты. В Воронежской области уже реализуются программы развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Эти территории рассматриваются как важные центры притяжения для жителей районов, поэтому вопросы архитектуры, благоустройства, транспортной доступности и общественных пространств имеют для них особое значение.