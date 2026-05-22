В Воронеже на форуме «Зодчество ВРН» представили более 150 проектов

В Воронеже на архитектурном форуме «Зодчество ВРН» представили более 150 проектов из 17 регионов России. Главной темой форума в этом году стала преемственность поколений — «Отцы и дети».
В мероприятиях форума принял участие врио губернатора Вронежской области Сергей Трухачев. Он отметил, что заявленная тема касается не только архитектурного образования и передачи профессионального опыта, но и более широкого разговора о развитии городов, гражданской ответственности, отношении к наследию и поиске современных решений с опорой на традиционные ценности.
По словам Трухачева, архитектура напрямую влияет на качество жизни людей, поэтому сегодня важно не просто строить новые объекты, а формировать комфортную и содержательную городскую среду. Особое значение в этом процессе имеет диалог разных поколений специалистов — опытных архитекторов, строителей, проектировщиков, молодых профессионалов и студентов профильных вузов.
На площадке форума собрались представители профессионального сообщества, ведущие архитекторы, строители, эксперты, представители Минстроя России, органов власти и образовательных организаций. Отдельное внимание уделили молодым архитекторам: для них такие мероприятия становятся возможностью показать свои проекты, получить оценку специалистов и включиться в обсуждение развития городской среды.
В правительстве региона подчеркнули, что сегодня в фокусе градостроительной политики находятся не только крупные города, но и опорные населенные пункты. В Воронежской области уже реализуются программы развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Эти территории рассматриваются как важные центры притяжения для жителей районов, поэтому вопросы архитектуры, благоустройства, транспортной доступности и общественных пространств имеют для них особое значение.
В рамках форума также впервые вручили почетные знаки «За заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области». Из рук Сергея Трухачева награды получили специалисты, внесшие значимый вклад в развитие отрасли и формирование архитектурного облика региона: глава проектного института «Гипрокоммундортранс», Екатерина Алексеева, архитектор и профессор кафедры архитектурного проектирования и градостроительства Воронежского государственного технического университета Станислав Гилев, а также доцент кафедры композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия ВГТУ Лариса Кригер.
Форум «Зодчество ВРН» стал площадкой для профессионального обмена и обсуждения того, как сохранять историческую преемственность, развивать современные подходы к проектированию и учитывать потребности жителей при создании городской среды.