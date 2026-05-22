Из-за забега 23 мая перекроют дорогу на Нулевой продольной в Волгограде

Дорогу на Нулевой продольной магистрали в Волгограде перекроют 23 мая 2026 года с утра до обеда. Причиной станет региональный этап Всероссийских соревнований «ЗаБег.РФ». Перекрытие дорог и пешеходный режим введут с 7.00 до 13.00 на участке набережной от улицы Калинина до маршала Крылова. Ограничение движения также запланировали на всех спусках на рокадную дорогу с улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской, Крылова и Калинина.