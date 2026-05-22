Каких стадионов больше нет в Волгограде

Прокуратура Дзержинского района Волгограда внесла протест на распоряжение райадминистрации о демонтаже стадиона, который своими руками восстановили местные жители. Горожане воспряли духом — у них появилась надежда спасти единственный в округе спортивный объект. Он достался им в наследие от школы, которая больше не существует. Они сделали, что смогли, чтобы вернуть его к жизни и уже два года организуют на площадке яркие события для местных жителей — как взрослых, так и детворы. Власти все это время не замечали усилий горожан. Однако весной 2026 заметили. И потребовали снести сооружение как самострой.