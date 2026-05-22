Каких стадионов больше нет в Волгограде

Прокуратура Дзержинского района Волгограда внесла протест на распоряжение райадминистрации о демонтаже стадиона, который своими руками восстановили местные жители. Горожане воспряли духом — у них появилась надежда спасти единственный в округе спортивный объект. Он достался им в наследие от школы, которая больше не существует. Они сделали, что смогли, чтобы вернуть его к жизни и уже два года организуют на площадке яркие события для местных жителей — как взрослых, так и детворы. Власти все это время не замечали усилий горожан. Однако весной 2026 заметили. И потребовали снести сооружение как самострой.
За жителей поселка переживают многие неравнодушные волгоградцы.
«Здорово будет, если у вас получится отстоять стадион. Нам, жителям Центрального района, не удалось в свое время отстоять “Локомотив”…», — пишет на странице «АиФ-Волгоград» в соцсети «ВКонтакте» один из жителей областного центра.
Об этой и других утраченных достопримечательностей Волгограда — в материале vlg.aif.ru.
Городки всесоюзного масштаба: «Локомотив» принимал чемпионат СССР.
О том, что в Сталинграде появился новый стадион, сообщила 27 июля 1949 года газета «Сталинградская правда». Его назвали «Локомотив». Здесь играли в футбол и баскетбол, волейбол и городки. Некоторое время спустя на поле появилась и хоккейная коробка, стали проводить городские первенства по хоккею с мячом.
Размещалось спортивное сооружение там, где в наши дни параллельно друг другу идут улицы Балонина и Пархоменко, напротив нынешнего пригородного железнодорожного вокзала. Одно время на стадионе даже проходили соревнования всесоюзного масштаба — так, состоялся здесь чемпионат СССР по городошному спорту. И местные мастера занимали не последние позиции.
Однако советские времена прошли, началась перестройка. Завершился и этот период российской истории, страна вступила в капитализм. Для стадиона наступили черные времена: раздевалки сгорели, поле заросло, на месте нерентабельной хоккейной коробки появилась прибыльная автостоянка.
«Каменные джунгли»: высотки вместо раздевалок и судейской.
К 2010-м годам от «Локомотива» ничего не осталось. Горожане с сожалением вспоминают: когда-то этот стадион посещали около 400 детей со всей округи. Молодежь была занята четыре-пять дней в неделю. Теперь же здесь — «каменные джунгли». Тами, где стояли тренерская, раздевалка с русской печкой и судейская возвышаются высотки.
Первой исчезла с лица волгоградской земли площадка для игры в городки. После не стало хоккейной коробки, где проводились турниры «Золотая шайба». Современной ребятне негде сражаться с клюшками наперевес.
«Очень жаль, что такие объекты исчезают со спортивной карты города. А потом мы удивляемся, почему наша молодёжь с раннего возраста начинает курить и пить пиво. Им просто некуда податься», — делятся своим мнением волгоградцы.
И «Локомотив», увы, не единственный стадион, от которого у старшего поколения волгоградцев остались лишь воспоминания.
С востока на запад: нестандартное решение стадиона «Трактор».
Еще один спортивный объект, который находится в плачевном состоянии — «Трактор».
«Еще в 2015—2016 годах мы здесь играли. Тогда этот стадион был самым лучшим, а теперь полностью утрачен», — с сожалением рассказывают волгоградцы.
Возводилась площадка в начале 1930 годов на улице Могилевича, 2а, для футбольной команды Сталинградского тракторного завода. Войну стадион не пережил — в 1942—1943 году был полностью разрушен. Но когда восстанавливался город, был отстроен заново.
Горожане вспоминают: футбольное поле было расположено нестандартно, с востока на запад, а потому во время игр приходилось учитывать, как ложатся солнечные лучи и с какой стороны дует ветер. Везло той команде, которой по жеребьевке доставались западные ворота — матчи проходили во второй половине дня и лучи солнца были направлены на восточные, вратарю приходилось несладко.
Поделят площади с торговлей: как будет выглядеть стадион к 2030-му.
Реконструировать стадион планировалось в 2010 году. Однако, средств на эти цели, похоже, не хватило. В 2018 глава региона Андрей Бочаров распорядился переориентировать площадку на массовый спорт. Осенью 2021-го стадион демонтировали, осталась только футбольная площадка и торговые ряды.
В марте сайт v102.ru сообщил — власти всё же решились восстановить «Трактор». Но не в том виде, в котором он был раньше. В настоящее время рассматривается скорректированный проект планировки и межевания отведенной под него территории.
По плану под спортивные и коммунальные объекты отведут 4,96 га, под торговые площади — 1,15 га. Рядом на 1,73 га протянется сквер. Здесь также разместят объекты образования, пожарного депо, деловой центр.
Воплотить проект в жизнь планируется до 2030 года — начнут с реконструкции улично-дорожная сеть, продолжат размещением торгового и спортивного комплексов, на заключительном этапе благоустроят сквер.
Выращивали чемпионов: на «Монолите» тренировались именитые спортсмены.
Стадион «Мололит» был гордостью города. Его построили в середине 1950 годов для металлургического предприятия в стиле советского неоклассицизма по проекту архитектора Юрия Бочарова. В 1957 году он принес победу местной футбольной команде «Металлург» — она стала чемпионом РСФСР.
На стадионе тренировались многие спортсмены, которые позже принесли Волгограду мировую славу. В их числе — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева, трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый, чемпион мира по плаванию в открытой воде Юрий Кудинов.
После объект передали в ведение Минобороны. Но после развала СССР, когда армейские клубы ликвидировали, он постепенно пришел в запущенное состояние.
Будет типовым: сохранить исторический облик стадиона не удалось.
В 2013 объектом заинтересовался глава региона Сергей Боженов. Был даже разработан проект реконструкции. На этом этапе за него вступились общественники — они считали, что необходимо сохранить внешний облик сооружения, которое является объектом культурного наследия Волгоградской области.
«Мы настаивали, чтобы сохранили хотя бы входную группу, которую, в принципе, можно было вписать в любой стадион. Но, к большому нашему сожалению, буквально за неделю до того, как должно было приниматься решение о присвоении стадиону статуса культурного наследия, на него заехали трактора и все снесли», — делится болью председатель Совета реготделения ВООПиК Валерий Котельников.
По его мнению, воссоздание прежнего облика теперь невозможно. И если стадион будет восстановлен, то это будет типовой объект, ничем не отличающийся от других.
Стадион, прославивший Сталинград: «Азот» принял матч 1943 года.
Прославивший Сталинград — Волгоград на весь мир стадион «Азот» известен тем, что в 1943 году здесь прошел матч, получивший название «На руинах Сталинграда». Город еще только приходил в себя после кровопролитного сражения, когда было принято решение провести в нем футбольный матч.
Сомнения о его уместности были, но их развеял знаменитый вратарь Василий Ермасов, заметивший: это нужно сделать, чтобы люди своими глазами увидели, что город жив и спортивен, всем смертям назло.
Сталинградским футболистам порой есть было нечего, тем не менее они усиленно тренировались, чтобы принять соперников из московского «Спартака» и продемонстрировать им свой боевой дух. Они прекрасно понимали, что речь идет не только о спорте, но и о большой политике.
Превратился в руины: что осталось «Азота».
Сталинградскую сборную составили игроки двух команд — «Трактора» и «Динамо». Оба стадиона с такими названиями были превращены в месиво. Единственным спортивным объектом, остававшимся в более менее подходящем состоянии, был «Азот». Здесь и прошла встреча, которая потрясла весь мир — без преувеличения.
Вместо трибун установили сколоченные скамьи. Но никто из 10 тысяч болельщиков на стадионе, рассчитанном на три тысячи, не жаловался на неудобства. И футболисты не разочаровали своих фанатов: сталинградское «Динамо» обошло столичных спортсменов всухую, со счетом 1:0.
Это был звездный час «Азота». Какое-то время на стадионе еще проходили соревнования, на нем занимались те, кого принято называть представителями старшего поколения горожан. Но в наши дни он не может принять никакой матч — он сам превратился в руины.
Вторая жизнь: две Арены Волгограда.
Справедливости ради нужно сказать — не все стадионы ждала такая участь. Так, на месте Центрального стадиона был возведен новый объект — «Волгоград Арена» принимает сегодня не только матчи международного уровня, но и является площадкой для деловых встреч. Здесь, в частности, проходили игры чемпионата мира в 2018 году.
В свое время, когда Центральный стадион собирались сносить, находилось немало тому противников. А за возведением нового пристально следили местные СМИ, не пропуская ни малейшей оплошности застройщика. Тем не менее в наши дни волгоградцы гордятся «Волгоград Ареной».
Получил новую жизнь и стадион «Динамо». Открытие «Динамо Арены» состоялось в октябре 2024 года. Председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский отметил тогда, что это лучший «динамовский» объект из всех, что были открыты за последние три года в регионах страны.
Чем мешает благоустройство: чиновники требуют снести стадион в поселке.
Разумеется, стадион, которым пользуются жители поселка Второй километр, расположенного неподалеку от Мамаева кургана, не идет в сравнение с этими гигантами. Это небольшое поле, на котором горожане установили футбольные ворота да натягивают волейбольную сетку, чтобы перекинуться в мяч. Но для горожан, о которых забыли местные власти, эта площадка — единственное место отдыха. В округе нет больше никаких спортивных и культурных объектов.
Особенно он дорого волгоградцам потому, что они вложили в его создание собственные силы. О собственных средствах те, кто поднимал его из руин, не говорят — каждый из жителей поселка готов вложиться в его благоустройство, которым не желают заниматься чиновники.
«Просто сидеть сложа руки мы не намерены. Тем более, что кроме стадиона ранее жители пытались организовать парк и даже писали свои предложения на общественные слушания по принятию генплана, где просили перевести зону застройки таунхаусами в парковую зону. Результатом мы не удовлетворены и держим ситуацию на контроле», — делится общественник Александр Сайгин и недоумевает: чем властям не угодил благоустроенный участок, на который им не пришлось тратить бюджетные деньги?
«Живи да радуйся, убирай свалки, занимайся делом. Но нет — на пустом месте сами себе создают проблему», — считает волгоградец.
Ситуацией уже заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. «АиФ-Волгоград» продолжит следить за развитием событий.