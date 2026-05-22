В Роспотребнадзоре перечислили самых опасных насекомых России

Чтобы защититься от блох, нужно регулярно обрабатывать питомцев инсектицидами, поддерживать чистоту в помещениях, особенно в подвалах и на чердаках, где могут обитать крысы. Также рекомендуется избегать контакта с уличными животными. При появлении блох в квартире следует обратиться к специалисту по дезинсекции.