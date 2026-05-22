В Роспотребнадзоре перечислили самых опасных насекомых России

С наступлением теплой погоды в Нижегородской области начинают просыпаться опасные переносчики болезней — насекомые и членистоногие. О них рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.
Иксодовый клещ является самым опасным членистоногим в России. Клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз). Подхватить клеща можно в низких кустарниках или траве — он цепляется за одежду или шерсть животного. Укус клеща чаще всего безболезненный, поэтому нужно обязательно осматривать тело после поездки на природу.
Чтобы избежать укуса, рекомендуется использовать репелленты или акарициды, носить одежду светлых оттенков, на которой легче заметить клеща. Для удаления клеща и сдачи его на анализ нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение.
Обыкновенные шершни тоже представляют большую опасность. В отличие от пчел, шершень может укусить несколько раз, что вызывает сильную интоксикацию. Укусы в область шеи или головы часто имеют серьезные последствия.
При укусе шершня нужно удалить жало и продезинфицировать рану антисептиком, затем приложить холод для уменьшения отека. Отек лица или учащенное дыхание указывают на аллергию — нужно срочно обратиться ко врачу.
Комары переносят малярию, лихорадку Западного Нила, желтую лихорадку и лихорадку Денге. Также они могут передать человеку паразита, который вызывает дирофилляриоз. Москитные сетки и репелленты помогают отпугнуть насекомых.
Слепни являются переносчиками туляремии, сибирской язвы и трипаносомоза. Меры предосторожности включают в себя выбор закрытой одежды для леса и использование репеллентов.
Блохи переносят чуму, туляремию, крысиный сыпной тиф и другие опасные инфекции. При укусе в рану попадает слюна, которая может вызвать зуд или аллергическую реакцию.
Чтобы защититься от блох, нужно регулярно обрабатывать питомцев инсектицидами, поддерживать чистоту в помещениях, особенно в подвалах и на чердаках, где могут обитать крысы. Также рекомендуется избегать контакта с уличными животными. При появлении блох в квартире следует обратиться к специалисту по дезинсекции.
