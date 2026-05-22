В Хабаровске откроют восемь уникальных спортплощадок для спортсменов

Парк «Динамо» давно облюбовали поклонники воркаута, но до этого дня им приходилось тренироваться без серьёзного оборудования. Теперь здесь установили тренажёры для силовых упражнений с регулировкой нагрузки, так что заниматься смогут и новички, и опытные атлеты. Одновременно на площадке могут тренироваться до двадцати человек. Центр зоны заняла многофункциональная рама для кроссфита — вещь, которую оценят те, кто привык выкладываться по полной.