В Хабаровске откроют восемь уникальных спортплощадок для спортсменов

Первую такую зону открыли в парке «Динамо».

В хабаровском парке «Динамо» торжественно запустили современную спортивную площадку, которая станет первой из восьми подобных зон в разных районах города. Проект реализуется в рамках партнёрства мэрии с правительством Хабаровского края, и открытие приурочили к Году спорта, объявленному губернатором Дмитрием Демешиным.

Парк «Динамо» давно облюбовали поклонники воркаута, но до этого дня им приходилось тренироваться без серьёзного оборудования. Теперь здесь установили тренажёры для силовых упражнений с регулировкой нагрузки, так что заниматься смогут и новички, и опытные атлеты. Одновременно на площадке могут тренироваться до двадцати человек. Центр зоны заняла многофункциональная рама для кроссфита — вещь, которую оценят те, кто привык выкладываться по полной.

В день открытия площадку опробовали воспитанники городских спортивных школ. Ребята протестировали новые тренажёры и заодно сдали нормативы ГТО. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, приветствуя спортсменов, назвал такие локации не просто украшением города, а местами, где меняется образ жизни людей и зарождаются спортивные традиции семей.

«Восемь уникальных спортплощадок станут точками притяжения для любителей активного образа жизни и занятий спортом на свежем воздухе. Это места, где мальчишки и девчонки делают первые шаги к большим победам, а люди постарше сохраняют активность и бодрость в любом возрасте», — подчеркнул Сергей Кравчук.

Следующую площадку торжественно откроют 30 мая на набережной Амура, в день благотворительного забега «Зелёный марафон».