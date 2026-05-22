Прокуратура выступила против сноса стадиона у Мамаева кургана в Волгограде

Жители поселка Второй километр получили ответ из прокуратуры Дзержинского района Волгограда. Горожане обращались в надзорный орган с жалобой на действия районных властей.
Ранее на пришкольном стадионе, который волгоградцы восстановили своими руками, они увидели расклеенные требования о сносе самовольно установленных конструкций. Притом, что никаких других культурных и спортивных объектов в поселке, расположенном неподалеку от Мамаева кургана, нет.
В мэрии в ответ на запрос «АиФ-Волгоград» пояснили, что с 2024 года, когда местные жители установили футбольные ворота, натянули волейбольную сетку и разместили российские флаги на флагштоках, администрация Дзержинского района знать не знала о действиях проживающих на его территории. И разрешения своего на установку конструкций не давала.
Причину сноса стадиона поручил выяснить глава СК Александр Бастрыкин.
В прокуратуре Дзержинского района считают, что распоряжение райадминистрации о демонтаже нестационарных объектов вынесено главой райадминистрации Сергеем Тацием необоснованно. В связи с этим надзорным органом на него принесен протест.
