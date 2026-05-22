Ученые выяснили, как пирамида Хеопса выстояла при землетрясениях

Пирамида, возведенная, по оценкам, в 2560−2540 годах до н. э., за время существования перенесла несколько значительных сейсмических событий. Среди них — землетрясение 1303 года магнитудой 6,5 баллов, толчки 1847 года магнитудой 6,8 баллов в Эль-Фаюме к югу от Каира, а также землетрясение 1992 года магнитудой 5,9 баллов в районе египетской столицы. Как отмечается в публикации, в результате воздействия времени и подземных толчков высота пирамиды сократилась менее чем на 8 метров от первоначальных 146,6 метров.