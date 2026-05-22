Ученые выяснили, как пирамида Хеопса выстояла при землетрясениях

Сотрудники Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики в Каире установили, благодаря чему Великая пирамида Хеопса сохранила устойчивость на протяжении 4600 лет, выдерживая мощные землетрясения. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Пирамида, возведенная, по оценкам, в 2560−2540 годах до н. э., за время существования перенесла несколько значительных сейсмических событий. Среди них — землетрясение 1303 года магнитудой 6,5 баллов, толчки 1847 года магнитудой 6,8 баллов в Эль-Фаюме к югу от Каира, а также землетрясение 1992 года магнитудой 5,9 баллов в районе египетской столицы. Как отмечается в публикации, в результате воздействия времени и подземных толчков высота пирамиды сократилась менее чем на 8 метров от первоначальных 146,6 метров.
Для изучения устойчивости сооружения исследователи установили датчики вибрации в 37 точках внутри и вокруг пирамиды. Запись фоновых вибраций проводилась в периоды отсутствия большого числа туристов. Было установлено, что частота вибраций внутри пирамиды составляла от 2,0 до 2,6 герц, тогда как частота колебаний земли обычно равнялась 0,6 герц. Данное различие, по мнению ученых, свидетельствует о том, что сейсмические волны, распространяющиеся по грунту, оказывают незначительное воздействие на конструкцию.
Колебания внутри пирамиды в ответ на сейсмический шум усиливаются до отметки около 49 метров. Выше, на уровне до 61 метра, расположены пять полых разгрузочных камер, размещенных одна над другой и увенчанных двускатным перекрытием из известняковых плит. Их основная функция — снижение давления верхних слоев на камеру Царя, усыпальницу фараона, находящуюся непосредственно под ними. Ученые предполагают, что данные камеры также способствуют гашению сейсмических колебаний в верхней части пирамиды, повышая ее общую устойчивость.