Соцфонд требует с ФК «Пари Нижний Новгород» почти 2,2 млн рублей недоимки

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области начислило футбольному клубу «Пари Нижний Новгород» почти 2,2 млн рублей недоимки. Теперь команда оспаривает это решение, сообщается в картотеке дел арбитражного суда.
Поводом для судебного разбирательства стало решение ОСФР, принятое в конце апреля. Футбольный клуб также хочет признать недействительным начисление пеней в размере 323 тысячи рублей и штрафа в 435 тысяч рублей.
Арбитражный суд принял иск к производству. Заседание по делу назначено на 7 июля.
