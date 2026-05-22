Расторжение концессии по станции снеготаяния на Коминтерна утвердили в суде

Первый апелляционный арбитражный суд подтвердил законность расторжения концессионного соглашения по проекту станции снеготаяния в Московском районе Нижнего Новгорода — решение вступило в законную силу, что зафиксировано в материалах судебной картотеки.
Концессионером по договору с администрацией Нижнего Новгорода выступало ООО «Чистые улицы Приволжья». Компания взяла на себя обязательства построить объект в Бурнаковской низине. Инвестиции в проект оценивались в 177 млн рублей, а срок реализации был установлен на 2023 год. Однако организация не смогла выполнить взятые обязательства в оговорённые сроки, из‑за чего мэрия была вынуждена обратиться в суд для расторжения соглашения.
Аналогичная ситуация сложилась и с другим проектом компании. ООО «Чистые улицы Приволжья» также планировало возвести станцию снеготаяния в Советском районе города на условиях концессии. Стоимость этого проекта составляла 322,5 млн рублей, но и здесь договорённости не были реализованы, в результате чего соответствующее соглашение также было расторгнуто в судебном порядке.
Таким образом, оба концессионных проекта по созданию инфраструктуры для утилизации снега в Нижнем Новгороде не были воплощены в жизнь из‑за невыполнения компанией своих обязательств.
