Вблизи деревни Староопокино во Владимирской области высадили сосны

Работы провели на площади 7,3 гектара.

Более 35 тысяч сеянцев сосны обыкновенной высадили вблизи деревни Староопокино во Владимирской области во время акции «Сад памяти», которая прошла при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Работы провели на площади 7,3 гектара. В мероприятии приняли участие студенты, ученики школьного лесничества, представители местной администрации, Фонда защитников Отечества, предприятий и многие другие.

«В седьмой раз на территории Владимирской области стартует международная акция “Сад памяти”. Каждым посаженным деревом мы соединим нынешние и грядущие поколения памятью о героических подвигах наших соотечественников. Деревья будут расти — это будет знак благодарности тем, кто сложил головы за нашу Отчизну», — отметил заместитель губернатора региона Александр Максимов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.