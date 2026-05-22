В России разработали механизм для работы банкоматов без интернета

Минцифры совместно с операторами связи разработали механизмы, которые позволят поддерживать работу банкоматов и платёжных терминалов без мобильного интернета. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на VIII съезде Ассоциации банков России, пишет ТАСС.
Операторы вместе с банками уже проводят апробацию этих механизмов. По мнению Набиуллиной, они будут решать «значительную часть проблемы».
Ранее глава ЦБ РФ заявляла, что все имеющие лицензию банки должны попасть в список сайтов, доступных в России во время ограничений интернета. «Видим в этом проблему достаточно серьёзную, потому что нахождение в этом белом списке означает серьёзное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И, конечно, это нарушает правила добросовестной, равной конкуренции», — сказала Набиуллина. Ассоциация банков России предложила рассмотреть возможность включения в белые списки всех кредитных организаций, у которых есть лицензия ЦБ РФ.