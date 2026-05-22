«Больше половины жилья не распродано»

Замминистра строительства Воронежской области Евгений Дергачев представил официальную позицию региона, которая оказалась заметно оптимистичнее. Он подчеркнул, что область на протяжении 10 лет входит в топ-3 Центрального федерального округа по строительству жилья. За последние пять лет, по его словам, введено более 11,3 млн кв. м жилья, а 2025 год завершен с историческим максимумом по вводу многоквартирных домов — более 166 тыс. кв. м, что на 38% больше, чем годом ранее.