В Перми создают роботизированную систему для производства металла

Комплекс предназначен для лазерной наплавки металла в вакууме. Технология снижает окисление, повышает качество изделий и подходит для материалов, чувствительных к атмосфере, включая титановые и алюминиевые сплавы. Кроме того, система уменьшает расход защитных газов и обеспечивает стабильность процесса. Такая технология особенно востребована в сферах, где важны точность и воспроизводимость свойств металла.