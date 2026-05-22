Из Красноярска запустят прямые рейсы на северо-восток Китая

В июне красноярский аэропорт откроет рейсы в Циньхуандао — прибрежный город на северо-востоке Китая (провинция Хэбэй) с населением более 3,1 миллиона человек. Как пишут Дела. ру, об этом в эфире радиостанции «Красноярск Главный» сообщил заместитель генерального директора воздушной гавани Сергей Крупенников.
Циньхуандао омывается Желтым морем и считается популярным курортным направлением. Здесь есть песчаные пляжи, живописные леса, санатории, аквапарк, парк аттракционов и множество достопримечательностей, включая участок Великой китайской стены, который заходит прямо в море.
По словам Крупенникова, это направление будет актуально для жителей края как с точки зрения бюджетного курортного отдыха, так и с точки зрения медицинского туризма.
Циньхуандао станет уже седьмым китайским городом, куда можно будет улететь из Красноярска напрямую.