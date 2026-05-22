Нашествие ежей, кошка Ниндзя и цветущие магнолии: как живет Ботанический сад

«Когда мама была жива, мы с ней, если честно, часто спорили о приоритетах, — признается Светлана. — Мама стопроцентный ботаник-дендролог. Для неё растения всегда были на первом месте. А я, в силу образования, на некоторые вещи смотрю иначе. Я все-таки стараюсь искать баланс. Мне очень важно, чтобы людям у нас было интересно. А как сделать, чтобы им было интересно? Например, те же экскурсии должны быть не только ботаническими. Мало кому интересно слушать про дважды- и трижды-перистые листики, но все любят красоту в той или иной форме. Поймите, наша задача еще и в том, чтобы сподвигнуть человека защищать природу. Причем не только на территории Ботанического сада, но и за его пределами. Вообще — защищать, беречь природу! Но для этого они должны в природу влюбиться. Некоторые коллеги не согласны со мной, что я позволяю посетителям близко подходить к магнолиям — к ним даже проложена дорожка. Говорят, что люди будут магнолии вытаптывать. Будут, наверное. Но мне кажется, нужно идти на риск, нужно доверять человеку, сделать ему шаг навстречу. Как человеку полюбить природу, полюбить красоту, если у него нет возможности приблизиться к ней?».