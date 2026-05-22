Школа башкирского села Кенгер-Менеуз получила современный лазерный станок

Современный лазерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) поступил в школу села Кенгер-Менеуз Бижбулякского района Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Теперь на уроках технологии учащиеся смогут осваивать теорию и сразу закреплять знания на практике. Станок лазерной резки многофункционален, он позволяет работать с деревом, пластиком, стеклом, кожей, резиной, тканью и бумагой.
«Лазерный станок вызвал большой интерес у ребят. Уже сейчас они приступили к работе, оттачивают навыки, приступили к созданию уникальных вещей. Например, нашей гордостью стали резные шкатулки. В процессе их изготовления ребята учатся работать с чертежами, выбирают дизайн и наблюдают, как под лучом лазера рождаются узоры на дереве», — отметил учитель технологии Риф Абзалов.
Использование высокотехнологического станка в образовательном процессе повышает интерес к технологии и техническому творчеству, а также формирует у школьников реальное представление о современном производстве.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.