Летняя оздоровительная кампания стартует в Нижегородской области 1 июня

«В этом году возможность отдохнуть и укрепить здоровье получат свыше 162 тысяч нижегородских школьников и воспитанников детских садов в возрасте от 6,5 до 17 лет. Почти 142 тысячи ребят смогут побывать в лагерях на территории региона, еще свыше 20 тысяч — за пределами Нижегородской области. В регионе запланирована работа более 840 лагерей с дневным или круглосуточным пребыванием, 200 лагерей труда и отдыха. Также на территории области будут функционировать свыше 50 загородных оздоровительно-образовательных и санаторно-курортных лагерей и центров и еще более 20 лагерей палаточного типа», — сообщил министр.