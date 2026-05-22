Летняя оздоровительная кампания стартует в Нижегородской области 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В этом году в регионе будут работать почти 1 120 организаций отдыха детей и их оздоровления. Подготовка лагерей к новому сезону ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодежь и дети».
Министр образования региона Михаил Пучков рассказал о возможностях летнего отдыха на заседании социального комитета Законодательного собрания Нижегородской области. Он подчеркнул, что Нижегородская область уже на протяжении нескольких лет признается одним из лучших регионов России по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании. Стремление удержать и улучшить этот результат накладывает на министерство, органы местного самоуправления и контролирующие структуры повышенные обязательства.
«В этом году возможность отдохнуть и укрепить здоровье получат свыше 162 тысяч нижегородских школьников и воспитанников детских садов в возрасте от 6,5 до 17 лет. Почти 142 тысячи ребят смогут побывать в лагерях на территории региона, еще свыше 20 тысяч — за пределами Нижегородской области. В регионе запланирована работа более 840 лагерей с дневным или круглосуточным пребыванием, 200 лагерей труда и отдыха. Также на территории области будут функционировать свыше 50 загородных оздоровительно-образовательных и санаторно-курортных лагерей и центров и еще более 20 лагерей палаточного типа», — сообщил министр.
Профильные комиссии, созданные в каждом муниципальном образовании, уже проверили готовность лагерей к старту нового летнего сезона. Проведение кампании обеспечат более 25 тысяч квалифицированных специалистов, в том числе почти 6,5 тысячи воспитателей, свыше 4,5 тысячи педагогов, около 500 специалистов психолого-педагогического сопровождения и более 1,1 тысячи медицинских работников, а также руководители, административный и технический персонал. Отдельное внимание уделили подбору вожатых — это почти 1,7 тысячи человек. Сегодня в регионе подготовку кадров по профессии «Вожатый» ведут сразу пять образовательных организаций региона.
Михаил Пучков отметил, что одним из приоритетов летнего детского отдыха и оздоровления остается доступность для всех категорий детей. В этом году в летних лагерях региона проведут на 14,5% больше инклюзивных смен, чем в прошлом году. Если в 2025 году в Нижегородской области отдохнули около 6 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в 2026 году планируется принять уже более 7 тысяч таких детей.
С особым вниманием также относятся к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям участников специальной военной операции и детям из семей, проживающих на «подшефных» Нижегородской области территориях в новых регионах страны.
«Еще один приоритет — это обновление инфраструктуры детских лагерей, модернизация их материально-технической базы. К началу сезона в 23-х загородных лагерях модернизировали пищеблоки, спальные корпуса и спортивные объекты за счёт средств областного бюджета. Кроме того, три загородных центра получили федеральные субсидии на создание условий для отдыха детей с инвалидностью и ОВЗ. Это позволяет нам планомерно двигаться к цели, чтобы к 2030 году все оздоровительные организации региона стали полностью доступными для этой группы детей», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал доклад министра.
«Тот факт, что наш регион признан лучшим в России по организации летнего детского отдыха — это высокая оценка нашей системной работы вместе с региональным правительством. Депутатский корпус Законодательного собрания держит на постоянном контроле вопросы безопасности, доступности и качества отдыха для каждого ребёнка, и мы видим, что эти усилия приносят результат. Главное, чтобы дети были здоровы и довольны, а мы продолжим совершенствовать законодательство и следить за его выполнением», — отметил он.
Напомним, национальный проект «Молодёжь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».