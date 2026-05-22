Минобразования назвало новый информчас, который введут в белорусских школах

В Министерстве образования рекомендовали введение в белорусских школах нового информационного часа, рассказали в Национальном центре законодательства и правовой информации.
Так, Минобразования рекомендовало проводить во всех школах информчас «Детский правовой сайт — прикоснись к миру права». Занятие рассчитано на учащихся 3 — 6 классов и нацелено на развитие у школьников навыков работы с правовой информацией и понимания ценностей их прав и обязанностей.
Занятия на новом информчасе будут интерактивными с использованием сайта mir.pravo.by. За счет информации на платформе и в ее соцсетях, школьники не только узнают больше о своих правах, но и получат доступный цифровой инструмент для их защиты и реализации.
