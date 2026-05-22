Центр Петербурга временно перекроют из-за мероприятий ко Дню города

В связи с торжественными мероприятиями, запланированными в рамках празднования Дня города в Петербурге, будут введены временные ограничения движения транспорта. О этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту. Так, 27 мая с 8 до 11 часов будет ограничено движение по Адмиралтейской набережной (от Дворцового моста до Английской набережной) и по Сенатской площади (от Конногвардейского бульвара до Английской набережной).