Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Юкаменском в Удмуртии приступили к благоустройству улицы Набережной

Строители уже приступили к созданию пешеходных дорожек.

Источник: Национальные проекты России

Благоустройство улицы Набережной началось в селе Юкаменском Удмуртской Республики в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Юкаменского района.

Строители уже приступили к обустройству пешеходных дорожек, ведущих к Юкаменскому пруду. Новые тротуары будут выполнены в современном металлическом решетчатом исполнении. Такая конструкция обладает рядом практических преимуществ, что сделает прогулки к водоему приятнее и удобнее в любое время года.

Напомним, в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в удмуртском селе Шаркан также отремонтируют участки улиц Песочной и Удмуртской. Там заменят дорожное покрытие и оборудуют тротуары.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.