В селе Юкаменском в Удмуртии приступили к благоустройству улицы Набережной

Благоустройство улицы Набережной началось в селе Юкаменском Удмуртской Республики в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Юкаменского района.
Строители уже приступили к обустройству пешеходных дорожек, ведущих к Юкаменскому пруду. Новые тротуары будут выполнены в современном металлическом решетчатом исполнении. Такая конструкция обладает рядом практических преимуществ, что сделает прогулки к водоему приятнее и удобнее в любое время года.
Напомним, в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в удмуртском селе Шаркан также отремонтируют участки улиц Песочной и Удмуртской. Там заменят дорожное покрытие и оборудуют тротуары.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.