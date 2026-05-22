Куда сходить в Нижнем Новгороде в выходные

Эти жаркие выходные в Нижнем Новгороде будут наполнены концертами легендарных групп и выставками известных художников. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях этого уикенда.
23 мая в «МТС Live Холл (ex. Юпитер)» пройдёт концерт группы «Ария».
Юбилейный год в карьере группы с соответствующим размахом отмечается особенными шоу, наполненными звуком и светом высочайшего класса, уникальными декорациями, лучшими хитами за всю прославленную карьеру группы, и, конечно, той самой неповторимой харизмой, которой обладают только нестареющие участники бессмертной Арии.
12+23 мая в ЦТМ пройдёт показ спектакля «Заходит Андроид в бар» в постановке Дмитрия Лимбоса.
Юная Эллен покупает андроида Рори, чтобы скрасить свои будни на Марсе. Но реальность совместной жизни оказывается совсем не такой, как она себе представляла. Герои сталкиваются с вопросами: может ли искусственный разум стать личностью? Имеет ли он право на свободу, чувства и сны? И обязательно ли являться человеком, чтобы быть человечным?
18+24 мая в Нижегородском театре кукол представят спектакль «Нервные люди» по Зощенко в постановке Екатерины Уржумовой.
На сцене — заскорузлый «потёртый мужчина» с балалайкой, истеричная «дама с сердечными припадками», вечно всем недовольный гражданин. Все они сойдутся в эпической битве за… тишину и личное пространство! Через абсурдные бытовые передряги, доведённые до гротеска куклами, вскрываются вечные человеческие пороки — скупость, чванство, глупость, дикое упрямство и невероятная способность раздувать из мухи слона.
18+24 мая во Дворце спорта «Нагорный» пройдёт концерт группы «Звери».
Группа «Звери» отмечает 25 лет на сцене. Зрителей ждёт специальная программа — прозвучат как нестареющие хиты, давно ставшие классикой, так и знаковые синглы из поздних релизов.
На счету «Зверей» уже шесть EP и девять полноформатных альбомов, многие треки из которых годами не сходили с ведущих строчек российских чартов. Последний LP «Фолк» вышел в сентябре этого года.
12+24 мая в кинотеатре «Синема парк седьмое небо» покажут спектакль «Таланты и покойники».
Сергей Лазарев в ярком фарсе по единственной пьесе Марка Твена. Спектакль Евгения Писарева — о молодом, бедном и действительно талантливом художнике и компании его друзей, которые разыгрывают во французском предместье смешной и дерзкий фарс, используя мнимую смерть товарища, чтобы добиться богатства и славы.
16+JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2a3ZpZGVvLnJ1JTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC04MzM1NDI3MyUyNmlkJTNENDU2MjQwMDU5JTI2aGFzaCUzRDJlNTc1NjFiZGM3MDg3ODklMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjEwMCUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjU1MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRCUyMjElMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ≡24 мая в кинотеатре «Рекорд» покажут фильм «Легенды наших предков».
Репортёр из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.
12+JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2a3ZpZGVvLnJ1JTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC0xMDM1MTE2NSUyNmlkJTNENDU2MjM5NzI5JTI2aGFzaCUzRDE5NWM5NWRmMGFiMTMxYTYlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjEwMCUyNSUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjU1MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRCUyMjElMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ≡В Нижегородском художественном музее открылась выставка «Айвазовский и русский романтический пейзаж».
В экспозиции представлено около 40 произведений живописи XIX — первой половины XX века из собрания Нижегородского государственного художественного музея и Музея Тропинина, хранящего работы не только великого живописца, но и его современников.
0+