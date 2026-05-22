Власти Светлогорска рассчитывают, что новый подрядчик успеет благоустроить сквер первых переселенцев к 4 июля

Власти Светлогорска рассчитывают, что новый подрядчик успеет благоустроить сквер первых переселенцев к юбилею региона — 4 июля. Об этом заявил глава администрации округа Владимир Бондаренко в интервью РИЦ «ТАСС Калининград».
Мы стараемся, чтобы у нас в год появлялось не меньше двух новых скверов. И это не всегда и не только про замену плитки. Мы полностью переосмысливаем пространства, стараемся делать их уникальными, в том числе за счёт озеленения. Так же и со сквером первых переселенцев. Я рассчитываю, что работы будут закончены в срок, а срок мы себе поставили 4 июля. К сожалению, сейчас меняем подрядчика. Такое в работе органов власти случается достаточно часто. Подрядчик не справился, сам честно это признал, мы расторгли контракт, сейчас будем заключать новый. И работы там не так много, я думаю, к 4 июля должны успеть, — сказал Бондаренко.
Ранее контракт на благоустройство заключали с предпринимателем Лидией Молчановской из Белгорода. Она соглашалась выполнить работы за 27 миллионов рублей. В конце марта администрация Светлогорска сообщала, что специалисты приступают к работам. Однако в середине апреля договор расторгли.
Власти объявили торги по выбору нового подрядчика. Согласно данным на сайте госзакупок, им стала компания «Техстрой Проект». С организацией подписали договор на 33,7 миллиона рублей. Официально срок исполнения контракта истекает в конце августа.
Территория под благоустройство находится в районе пересечения улицы Гагарина и Калининградского проспекта. Сейчас там располагаются деревянные скамейки и небольшой фонтан с фигурками лягушек. Подрядчику предстоит разобрать старое покрытие и установить новое из плитки. Также специалисты спилят аварийные деревья и проведут уход за живыми. Взамен высадят липы, японские керрии, нутканские кипарисовики, горные сосны, ели акроконо, можжевельник.
В сквере появятся урны и скамейки с USB-разъёмом для зарядки телефонов, а также наружное освещение и уличный библиомодуль. Работы необходимо выполнить до 30 июня.