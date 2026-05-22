Представители Ушаковки победили в престижном конкурсе «Лучший по профессии»

Студенты Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (Ушаковка) одержали красивую победу на конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Состязания были приурочены к 150летию Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, а участие в них приняли образовательные организации Военно-Морского Флота и Росморречфлота.
20 мая в Государственном университете морского и речного флота (ГУМРФ) имени адмирала С. О. Макарова подвели итоги конкурса «Лучший по профессии». Судоводители Ушаковки в упорнейшей конкурентной борьбе заняли первое место. Они обошли в серьезнейшем противостоянии всех свои соперников.
Среди них находились представители ГУМРФ имени С. О. Макарова (Санкт-Петербург), ВГУВТ (Нижний Новгород), СГУВТ (Новосибирск), ВУНЦ имени адмирала флота Кузнецова (Санкт-Петербург), МГУ им. адм. Г. И. Невельского (Владивосток).
В состав по-настоящему звездной команды ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова вошли судоводители Марк Тульчинский, Влад Нечупарный и Влад Кузнецов, судомеханики Ренат Теплухин (электромеханик), Иван Кондауров (механик), Дмитрий Любич (электромеханик) и Давид Тристан (механик).
Организаторами соревнований выступили Росморречфлот и ВМФ РФ. В каждой из номинаций конкурсанты в течение двух дней прошли серию испытаний. Участники выполняли теоретические задания и проходили практические тесты, индивидуально и в команде работали на тренажерах, моделирующих реальные судовые механизмы и имитирующих действия членов экипажа в сложных и чрезвычайных навигационных условиях.
Задания включали в себя использование индивидуальных и коллективных спасательных средств, борьбу с пожаром на судне и оказание первой помощи, а также ведение навигационной прокладки на морских навигационных картах. Ребятам было необходимо выполнить практические упражнения, которые потребовали ловкости, сообразительности, хороших знаний.
Все команды показали отличную готовность, взаимовыручку и умение поддержать друг друга. Но судоводители Ушаковки были лучшими. Эта победа, по мнению экспертов, закономерный результат высокого уровня подготовки инженеров-судоводителей, которую курсанты получают в университете, и лучшая рекомендация для будущего трудоустройства и стремительного карьерного роста на флоте.