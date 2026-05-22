Облаву на цыган устроили в челябинском Троицке

Полицейские проверили почти 170 жилых домов и свыше 1,1 тыс. человек. В результате сотрудники МВД выявили 214 административных нарушений.
«В частности, 13 протоколов составлено за нарушения в сфере миграционного законодательства, 18 лиц привлечены к ответственности уклонение от исполнения административного наказания, а также задокументировано шесть фактов посягательства на общественный порядок и общественную безопасность», — отметили в ведомстве.
В отдел МВД доставили 75 человек. Их дактилоскопировали и внесли в базы МВД. Представители военного комиссариата вручили 30 повесток для постановки на воинский учет.