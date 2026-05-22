Ученые доказали долгосрочное влияние фастфуда на мозг

«То, что мы едим в раннем возрасте, действительно важно. Ранний рацион может оставлять скрытые долгосрочные последствия для пищевого поведения, которые не видны по весу тела», — заявила первый автор исследования, научный сотрудник APC Microbiome Кристина Куэста-Марти.
В ходе экспериментов на мышах ученые выяснили, что животные, с раннего возраста получавшие рацион с высоким содержанием жиров и сахара, во взрослом возрасте сохраняли изменения в пищевом поведении — даже когда их масса тела возвращалась к норме. Эти изменения исследователи связали с нарушениями в гипоталамусе — отделе мозга, ответственном за регуляцию аппетита и энергетического баланса.
Авторы исследования также проверили, способны ли вмешательства через кишечный микробиом скорректировать нанесенный вред. Пробиотический штамм Bifidobacterium longum APC1472 продемонстрировал выраженное улучшение пищевого поведения при минимальном воздействии на общий состав микробиома. Пребиотические волокна FOS и GOS — натурально содержащиеся в луке, чесноке, бананах и спарже, а также доступные в виде добавок, — дали более широкий эффект на кишечную микробиоту.
Руководитель исследования Харриет Схеллекенс подчеркнула: результаты свидетельствуют о том, что поддержка кишечного микробиома с рождения помогает сохранить здоровые пищевые привычки на протяжении всей жизни.
