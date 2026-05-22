Ученые доказали долгосрочное влияние фастфуда на мозг

В ходе экспериментов на мышах ученые выяснили, что животные, с раннего возраста получавшие рацион с высоким содержанием жиров и сахара, во взрослом возрасте сохраняли изменения в пищевом поведении — даже когда их масса тела возвращалась к норме. Эти изменения исследователи связали с нарушениями в гипоталамусе — отделе мозга, ответственном за регуляцию аппетита и энергетического баланса.