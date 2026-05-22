Более 350 соглашений подписано на ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде

Более 350 соглашений подписано на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде в 2026 году. Среди них есть международные — с Китаем, Лаосом, Анголой, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
За четыре дня мероприятие посетили более 13 тысяч участников из регионов России и 46 стран мира. Иностранцы приехали в Нижний Новгород из Китая, Индии, Бразилии, Сербии, Аргентины и других стран.
На выставке было представлено 185 стендов с технологичными решениями от российских и международных компаний. В рамках деловой программы провели 165 дискуссий, на которых выступило более 1000 спикеров.
На ЦИПР-2026 приехали премьер-министр Михаил Мишустин, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр цифрового развития Максут Шадаев и представители ключевых российских компаний.
«ЦИПР-2026 — это огромное количество гостей и участников, интересных стендов, продуктивных переговоров и подписаний. Наши ИТ-компании на конференции представили более 50 различных разработок»", — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
